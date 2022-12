10 photos étonnantes de Nour Belkhiria, que l'on a découverte dans Indéfendable

Après ses apparitions au grand écran dans Antigone et Une révision, on a appris à connaître Nour Belkhiria au petit écran dans la nouvelle quotidienne Indéfendable!

La jeune comédienne et avocate (oui, oui, elle est réellement avocate dans la vie!) d'origine tunisienne a su conquérir le coeur des Québécois plus que rapidement, illuminant leurs soirs de semaine avec son sympathique sourire et sa bonne humeur.