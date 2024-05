Nour Belkhiria s'adresse aux téléspectateurs après la fin choc d'Indéfendable

Plus d'une semaine après la diffusion de l'épisode final, Nour Belkhiria a finalement pris la parole pour adresser un message émouvant à ses fidèles fans d'Indéfendable via ses réseaux sociaux.

Dans son message, la comédienne, également présente dans la série In Memoriam, explique que sa décision de quitter Indéfendable était difficile mais nécessaire pour poursuivre d'autres projets professionnels.

«Bye Inès ❤️‍🩹



Je repoussais le moment de vous écrire ces mots. Je redoutais le fait qu’on se dise au revoir, le fait que ça ne devienne trop concret.



Je vous lis toutes et tous avec tellement de joie et de reconnaissance. J’aimerais tellement m’asseoir avec chacun/chacune, vous expliquer le pourquoi du comment, mais on passerait à côté du plus important. J’ai surtout envie de vous exprimer ma gratitude en ce moment.



Merci pour les sourires, les « Inès! » quand on se croise. Voir le bonheur sur vos visages, c’est ça qui me rendait le plus fière.



Merci pour les débats passionnés. Mes parents (infiltrés des groupes secrets) lisaient et m’envoyaient tout! « Nounou t’as lu ce qu’ils ont mis sur le groupe? ». Merci de les avoir fait vibrer avec vous.



Merci pour votre appui constant, qui a été ma motivation pendant les nombreux moments de doute.



Merci d’avoir aimé Inès autant que je l’ai aimée.



Richard, je ne peux qu’avoir une pensée pour toi en ce moment. Merci pour Inès. Merci d’avoir été cette présence salutaire pour tous sur le plateau. Je me sens privilégiée d’avoir eu la chance de te côtoyer. Merci de m’avoir inspiré, et de continuer à le faire.



À vous cher public, merci pour votre amour, pour ces deux dernières années. Merci d’avoir changé ma vie.



Je vous aime.



À très vite,



Nour



P.S.: J’auditionnais pour Indéfendable le 22/11/ 2021.

Le 22/11/2023, on tournait la scène de l’explosion. Inès entrait dans ma vie et la quittait à la même date.

Ce qui est fou, c’est que je suis née un 22 novembre.

Ça devait être écrit dans les étoiles tout ça.

💫», confie-t-elle sur Instagram.

Nul doute, Nour aura marqué le petit écran dans Indéfendable et on a hâte de la suivre dans ses nouveaux projets!