Vigilante: Eddy de Pretto aux côtés de Juliette Gosselin et Nour Belkhiria pour ses débuts au cinéma

Le tournage de Vigilante a débuté cette semaine, dans l'optique d'une sortie prévue pour 2025. Ce projet est une coproduction entre le Québec (Art et essai) et la Belgique (Kwassa Films), et bénéficie d'une équipe talentueuse tant devant que derrière la caméra.

Le réalisateur Olivier Pairoux s’entoure d’une distribution de haut niveau, notamment Juliette Gosselin, connue pour ses rôles dans 1991 et Tu dors Nicole, et Nour Belkhiria, actrice de Antigone et de la série Indéfendable. Leur présence promet une dynamique intéressante et une forte alchimie à l'écran.

