Michel Jean dévoile pourquoi il prend sa retraite

L'envie de rééquilibrer sa vie découle en partie du succès fulgurant de son roman Kukum, publié en 2019, qui a reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix littéraire France-Québec et a été traduit dans plusieurs langues. Ce succès a également entraîné une charge de travail importante, réduisant considérablement son temps libre.

«Depuis six ans, je n’ai pas eu de vacances. J’ai eu seulement deux semaines, qui m’ont permis d’amener ma mère en France. Depuis plusieurs années, toutes mes vacances sont consacrées à écrire et à faire des tournées littéraires en Europe... C’est comme si j’avais deux emplois à temps plein.», raconte-t-il en entrevue au Échos Vedettes.

Entre l'écriture de nouveaux ouvrages, les tournées littéraires en Europe et son rôle à TVA, Michel se trouvait à jongler avec deux emplois à temps plein. Se lever à l'aube pour écrire avant d'enchaîner avec ses obligations à la télévision est devenu un rythme insoutenable. C'est pourquoi il a décidé de ralentir et de remettre de l'ordre dans sa vie, tout en se promettant de reprendre ses passions délaissées, comme le cyclisme.

«Je me levais à 4h ou 5h et j’écrivais jusqu’à 7h. Jusqu’à 7h45, je préparais ma revue de presse pour ma rencontre de 7h45, puis je travaillais jusqu’à 14h à TVA. Je restais toujours une autre heure à la station et, à 15h, j’allais m’installer dans un café pour écrire jusqu’à 17h ou 18h!», enchaîne-t-il.