Yan England et l’univers des échecs: Plongez dans Rematch, son thriller psychologique fascinant!

En plus d’explorer les stratégies complexes du jeu d’échecs, Rematch aborde des thématiques universelles qui résonnent avec le quotidien de chacun: la place de la famille, l’impact de l’égo sur nos décisions et les bouleversements qu’entraîne l’avènement des machines dans la société. Ces enjeux sont portés par des personnages singuliers, dans une mise en scène cinématographique soignée et rythmée, faisant de la série un véritable thriller psychologique.

Avant même sa diffusion, Rematch s’est déjà distinguée à l’échelle internationale. Yan England a remporté le prestigieux Grand Prix au festival de télévision Séries Mania, à Lille, en France. Le jury a salué la qualité exceptionnelle de la série en ces termes: «Parce que c’est un conte de fées moderne dont nous avons besoin aujourd’hui. Parce qu’il y a du rythme, des tensions et les élans d’un thriller, mais qu’il s’agit d’une histoire simple à propos d’un jeu complexe: les échecs.»