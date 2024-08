Hélène Bourgeois-Leclerc jouera-t-elle aux côtés de Véronique Cloutier?

Robe à paillettes et escarpins à talons vertigineux: Véro est à couper le souffle sur ce portrait en noir et blanc!

La prochaine saison de L'oeil du cyclone sera diffusée ultérieurement à ICI Télé.

De plus, on aura bientôt droit à un film tiré de l'univers de la comédie: Le cyclone de Noël! Le tournage a eu lieu au printemps dernier et on devrait pouvoir voir le tout au cinéma pendant le temps des Fêtes 2024.