Sable blanc et eau turquoise: Pierre-Yves Cardinal vit le rêve au Portugal

Pierre-Yves Cardinal est en sol Portugais et les photos qu'il a partagées sont superbes!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, le comédien est en voyage au Portugal et les clichés qu'il a partagé sur son compte Instagram nous donne très envie de prendre un billet direction l'Europe.

On a pu voir que le bellâtre s'est rendu dans la municipalité de Alcochete où il a assisté à une corrida. Voir le taureau charger vers les hommes un peu apeurés était très impressionnant.

Ensuite, on a eu droit à une photo de la magnifique plage bleu du phare de Nazaré. Le sable doré qui accueillait les vagues était très invitant. C'est d'ailleurs à cet endroit que l'acteur a pris la pose et nous a rendu un superbe portrait.



On adore les publications voyage de Pierre-Yves Cardinal et on a déjà hâte aux prochaines.

