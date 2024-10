L'auteur de Les Armes quitte après seulement une saison!

«C’était la première fois que j’écrivais une série de 24 heures par année. C’est beaucoup. Ce n’est pas un format avec lequel je suis confortable. C’est un genre de télévision qui me parle moins. Je n’étais pas heureux. J’ai essayé, mais je préfère travailler sur des séries lourdes de huit ou dix épisodes d’une heure par saison!», confie l'auteur èa Hugo Dumas en entrevue.

«Ç’a été dur. C’est de la grosse pression. C’est un milieu que personne ne connaissait!», reconnaît la productrice Fabienne Larouche.

Pierre-Marc Drouin ne sera cependant pas inactif. Il reprend les rênes des saisons 2 et 3 de Doute raisonnable. En plus de ces projets, il est également connu pour ses scénarios de séries telles que Le siège, La malédiction de Jonathan Plourde, Padre, In Memoriam et Mont-Rouge.

La série Les Armes met en vedette Vincent-Guillaume Otis, Eve Landry et François Papineau.