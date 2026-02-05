Après une absence remarquée, Mathieu Baron est de retour dans Indéfendable

Début du contenu principal.
Depuis les Fêtes, Maxime Dubois, le personnage incarné par Mathieu Baron, était absent de la série Indéfendable.
On n’avait d’ailleurs pas vu le comédien prendre en charge de dossier, laissant toute la place à sa partenaire d’affaires, Claude, interprétée par Nathalie Madore.
Selon le magazine 7 Jours, Maxime sera de retour dans l’épisode du jeudi 5 février de Indéfendable. Reste à voir s’il viendra mettre son grain de sel dans le dossier d’Emma Rondeau, incarnée par Élizabeth Duperré.
Pour le moment, Emma est accusée du meurtre de son ex-conjoint, qu’elle aurait abattu en lui tirant une flèche d’arbalète dans le cou. Toutefois, l’intrigue laisse croire qu’elle pourrait prendre le blâme pour protéger quelqu’un.
Les fans de la série Indéfendable ont beaucoup spéculé sur l’avenir de Maxime.
Sera-t-il de retour pour de bon? Son retour pourrait certainement apporter des réponses à Léo et Mélodie, qui travaillent actuellement sur le dossier de Mme Rondeau.