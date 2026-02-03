C’est ELLE la nouvelle comédienne d’Indéfendable

Pour le moment, peu de détails ont été dévoilés sur ce nouveau personnage, mais le magazine Showbizz révèle que la jeune femme ne sera pas de tout repos.

L’histoire entourant la fille de Maître Cadet impliquera indirectement le Cabinet Lapointe-MacDonald & Nolin. On découvrira également une nouvelle facette de la procureure, plus rigide et axée sur le contrôle.

Dans l’extrait partagé sur les réseaux sociaux, on apprend d’ailleurs que la fille de Cadet a été arrêtée et se retrouve au poste de police.

Voici l’extrait: