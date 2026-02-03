C’est ELLE la nouvelle comédienne d’Indéfendable

Début du contenu principal.
Pour une rare fois, les téléspectateurs pourront découvrir un membre de la famille d’une procureure de la Couronne dans la série Indéfendable.
La douce mais redoutable Maître Sonia Cadet (Marilyse Bourke) ouvrira les portes de sa vie personnelle, alors que sa fille fera son apparition à l’écran, interprétée par la comédienne Estelle Fournier.
Pour le moment, peu de détails ont été dévoilés sur ce nouveau personnage, mais le magazine Showbizz révèle que la jeune femme ne sera pas de tout repos.
L’histoire entourant la fille de Maître Cadet impliquera indirectement le Cabinet Lapointe-MacDonald & Nolin. On découvrira également une nouvelle facette de la procureure, plus rigide et axée sur le contrôle.
Dans l’extrait partagé sur les réseaux sociaux, on apprend d’ailleurs que la fille de Cadet a été arrêtée et se retrouve au poste de police.
Voici l’extrait:
On a déjà pu voir Estelle Fournier à quelques reprises à la télévision, notamment dans les séries Hôtel, 30 vies et Les Magnifiques.
En plus de Indéfendable, elle sera prochainement de la distribution de Casse-Gueule, une série qui nous plonge dans l’univers bouillonnant de la restauration montréalaise, où la passion côtoie la pression et où chaque service peut devenir un véritable défi.
Émile Schneider, qui y tient le premier rôle, partage l’écran avec Mylène Mackay, Zouheir Zerhouni et plusieurs autres comédiens.
Pour découvrir l’intrigue entourant le personnage d’Éloïse, interprété par Estelle Fournier, dans la série Indéfendable, rendez-vous sur les ondes de TVA du lundi au jeudi à 19 h.
