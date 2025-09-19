Mathieu Baron fait de rares confidences sur sa séparation avec la mère de ses enfants

Mathieu Baron a fait une rare apparition dans un balado cette semaine!

Le comédien et animateur adoré du public a accepté l'invitation de Franck Forest au podcast Le temps d'une bouffe.

Autour d'un bon repas, les deux hommes ont discuté d'une foule de sujets. La récente rupture de Mathieu Baron a entre autres été abordée.

Comme vous le savez peut-être, la star québécoise s'est séparée de la mère de ses enfants, Alexandra, au cours des derniers mois. Au moment de se quitter, cette dernière était enceinte de leur deuxième bébé.

L'animateur du podcast a donc voulu savoir comment Mathieu Baron abordait sa nouvelle vie de père célibataire. Voici ce qu'il a répondu: