Mathieu Baron fait de rares confidences sur sa séparation avec la mère de ses enfants

Mathieu Baron a fait une rare apparition dans un balado cette semaine!
Le comédien et animateur adoré du public a accepté l'invitation de Franck Forest au podcast Le temps d'une bouffe.
Autour d'un bon repas, les deux hommes ont discuté d'une foule de sujets. La récente rupture de Mathieu Baron a entre autres été abordée.
Comme vous le savez peut-être, la star québécoise s'est séparée de la mère de ses enfants, Alexandra, au cours des derniers mois. Au moment de se quitter, cette dernière était enceinte de leur deuxième bébé.
L'animateur du podcast a donc voulu savoir comment Mathieu Baron abordait sa nouvelle vie de père célibataire. Voici ce qu'il a répondu:
«Je suis séparé. C’est bien correct, c’était mieux comme ça. L’important, c’est les enfants. Tu sais, la vie tu ne sais jamais et c’est… Il faut que tu restes toi-même. Tu ne peux pas prévoir [...] Je ne me faisais pas d’attentes. C’est sûr que tu espères le mieux pour les enfants. Mais après ça, tu deal avec la vraie vie. Et c’est bien correct; je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier.»
Mathieu Baron a ensuite expliqué qu'il y a parfois 28 enfants sur 30 dans une classe au primaire dont les parents sont séparés. Il est en paix avec leur décision et il voit la vie d'un oeil positif.
«J’suis heureux avec moi-même, j’ai la chance d’avoir deux enfants en santé. Heureux de pouvoir vivre des moments comme celui-ci. [...] Pour moi, c’est ça la richesse aujourd’hui.»
Vous pouvez écouter les confidences de la vedette d'Indéfendable autour de la 51e minute dans la vidéo ci-dessous:
Rappelons que Mathieu Baron a annoncé en juin dernier qu'il n'était plus en couple avec la courtière immobilière Alexandra De Simon.
Ils sont parents de deux enfants, Cooper, qui a un an et demi, et Vittoria, qui a un mois.
L’acteur d’Indéfendable a de nouveau accueilli la cigogne le mois dernier. Il est devenu papa pour la deuxième fois!
C’est son ex-compagne et mère de ses enfants, Alexandra Simon, qui a confirmé la grande nouvelle sur Instagram en présentant leur petite princesse à ses abonnés.
Au passage, ses abonnés ont pu découvrir pour la toute première fois la jolie frimousse de la petite Vittoria.
