Voici où Mathieu Baron et sa famille se trouvent en ce début d’année

Mathieu Baron, sa conjointe Alexandra de Simon et leur enfant Cooper sont en vacances à l’extérieur du pays. Leurs photos et vidéos nous donnent envie d’aller les rejoindre. Voyez par vous-même...

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Mathieu Baron a partagé via son compte Instagram la vue qu’il a la chance d’avoir et tout ça, installé bien confortablement dans un bateau d’excursion.

Ce voyage aux îles des Saintes nous donne particulièrement hâte à l’été. On peut presque sentir les rayons du soleil nous caresser la peau tellement il fait beau, et le reflet du ciel sur la mer des Caraïbes donne une couleur bleu profond qui donne envie d’y plonger. En fin de vidéo, on peut voir un Mathieu Baron, l’air détendu qui observe ce que le sud de la Guadeloupe avait à lui offrir.

Sa conjointe Alexandra a elle aussi publié un souvenir familial de leurs vacances. Il s’agit d’une adorable photo du couple et de Cooper, leur fils âgé de presque un an. Le bébé est trop mignon son petit chapeau jaunes aux côtés de papa et maman.

On souhaite d’agréables vacances aux Baron-De Simon!

Recommandé pour vous: