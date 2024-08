Mathieu Baron fond en larmes en direct à la télévision

Surpris et submergé par l’émotion, Mathieu a fondu en larmes, s'exclamant: «Je suis fatigué là... Vous n'êtes pas corrects!»

Un moment de vulnérabilité qui a touché tout le monde. Il a ensuite expliqué sa réaction, confiant que Danielle Fichaud a été la première à lui faire confiance dans le milieu. La comédienne et pédagogue a profité de ce moment pour saluer la discipline, le travail acharné et la sensibilité de Mathieu.

Ce dernier a également révélé que, depuis qu'il est devenu papa, il se sent encore plus sensible, allant jusqu’à dire qu’il pleure constamment.

Un sacré beau moment de télé, quoi!