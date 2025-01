Sophie Nélisse éblouit en bikini lors de vacances en amoureux en Guadeloupe

Sophie Nélisse et son nouvel amoureux, Phillip, ont foulé leur premier tapis rouge ensemble! Le couple a assisté à la première du spectacle OVO du Cirque du Soleil au Centre Bell.

Pour l'occasion, l'actrice portait un veston ample brun café au lait avec des jeans bleus et un t-shirt blanc. Elle a complété sa tenue avec des bijoux fins et une éclatante ceinture rouge à boucle argentée. De son côté, le chum de Sophie Nélisse portait une chemise blanche sous une surchemise noire avec un pantalon du même ton. Des lunettes teintées et une tuque beige ajoutaient du style à sa tenue décontractée.

Voici la première photo des tourtereaux sur le tapis rouge!

Vous aimerez aussi: