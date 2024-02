Mathieu Baron partage une première photo avec son fils et on craque!

Mathieu Baron vient de nous offrir un petit rayon de soleil sur les réseaux sociaux avec la première photo de son fils Cooper, et franchement, on ne peut qu'adorer !

Sur son tout nouveau compte Instagram, il a partagé ce moment familial absolument craquant.

Sur le cliché, on le voit tenant dans ses bras son petit bout de chou, accompagné de sa fiancée Alexandra, tous affichant de larges sourires. La légende "What else?!❤️" suffit à elle-même pour transmettre tout l'amour et la fierté du moment.