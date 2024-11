Mathieu Baron dévoile une première photo d'un projet secret

Mathieu Baron est un excellent animateur, tout comme Richard Turcotte.

Ensemble, on sait qu'ils nous offriront un projet de qualité! On gardera l'oeil ouvert pour la suite des choses.

D'ici là, on peut voir Mathieu Baron dans le rôle de Maxime Dubois dans Indéfendable. D'ailleurs, on vient d'apprendre à quel moment la quotidienne reprendra après la pause des Fêtes. On vous dit tout par ici!