Martin Matte est en tournage en Belgique, voici pourquoi!

En outre, dans le caroussel ci-dessus, on voit un cliché du populaire humoriste avec les acteurs belges Kody Kim et Naïma Rodric. C’est l’acteur Jan Van Looveren qui reprend encore une fois le rôle de Martin Matte. D’ailleurs, celle qui joue sa femme Julie, Els Beatse, l’est tout autant dans la vraie vie. Il en est de même pour sa fille Pippa Van Looveren qu’on appelle Roos dans cette comédie.