Martin Matte est en tournage en Belgique, voici pourquoi!

Début du contenu principal.
L’incontournable émission de chez nous Les Beaux Malaises est maintenant adaptée en Belgique sous le nom de Boomer. Déjà, le pays d’Europe en est à sa 2e saison dans laquelle on pourra y voir le créateur de la série originale Martin Matte. Voyez les photos publiées par l’humoriste sur ses réseaux sociaux.
Pour le moment, la vedette est restée vague sur le personnage qu’il allait incarner. On voit simplement une photo de lui sur le plateau où il mentionne: «Moi qui joue un ti-rôle!» Voyez les photos plus bas.
En outre, dans le caroussel ci-dessus, on voit un cliché du populaire humoriste avec les acteurs belges Kody Kim et Naïma Rodric. C’est l’acteur Jan Van Looveren qui reprend encore une fois le rôle de Martin Matte. D’ailleurs, celle qui joue sa femme Julie, Els Beatse, l’est tout autant dans la vraie vie. Il en est de même pour sa fille Pippa Van Looveren qu’on appelle Roos dans cette comédie.
Martin Matte a même profité de son moment en Europe pour faire un arrêt...à Paris! Voyez son look parisien ci-dessous.
La première saison de l’adaptation avait obtenu 30% de part de marché en moyenne, ce qui en faisait la comédie ayant le plus de succès en Belgique! La 2e saison sera diffusée bientôt sur la chaîne VRT1.
Vous aimerez aussi: