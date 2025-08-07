Martin Matte et Laurence Leboeuf s'éclatent aux Îles, voyez les photos

Martin Matte et Laurence Leboeuf nous font voyager, aujourd'hui, avec une nouvelle série de photos.

Toujours discrets, les amoureux ont partagé un album de leurs vacances aux Îles-de-la-Madeleine. Mais ils n'apparaissent ensemble que sur une photo!

La photo montre Martin Matte tout sourire en pleine nature. Derrière lui, on voit une petite portion du visage de Laurence Leboeuf, qui a le regard rieur. Voici l'adorable photo des tourtereaux: