Martin Matte et Laurence Leboeuf s'éclatent aux Îles, voyez les photos

Début du contenu principal.
Martin Matte et Laurence Leboeuf nous font voyager, aujourd'hui, avec une nouvelle série de photos.
Toujours discrets, les amoureux ont partagé un album de leurs vacances aux Îles-de-la-Madeleine. Mais ils n'apparaissent ensemble que sur une photo!
La photo montre Martin Matte tout sourire en pleine nature. Derrière lui, on voit une petite portion du visage de Laurence Leboeuf, qui a le regard rieur. Voici l'adorable photo des tourtereaux:
Leur classique photo de couple décalée et mystérieuse!
En plus de ce cliché rempli d'amour, nous avons eu droit à d'autres photos des vacances aux Îles des deux vedettes.
Plein air, concert et promenades au bord de la mer; ils ont l'air de vivre un séjour de rêve!
Voici l'album, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite au centre de la publication de Martin Matte:
On souhaite de fabuleuses vacances aux tourtereaux!
Laurence Leboeuf a fait tourner toutes les têtes en juin dernier!
L'actrice était absolument renversante en une du nouveau Elle Québec.
Celle qui est en vedette du film Deux femmes en or nous éblouit avec des ensembles à la fois grandioses et ultra féminins. Et on veut copier chacun de ses looks!
Vous aimerez aussi: