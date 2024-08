Maripier Morin prend la pose entourée de joueurs de hockey, voici pourquoi

Maripier Morin a pris la pose entourée de joueurs du Canadien de Montréal et pour une excellente cause en plus !

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.



Elle était au Club de golf Vallée du Richelieu dans le cadre de la 10e édition du Tournoi de valeurs immobilières Desjardins au profit de la Fondation des Canadiens pour l’enfance.



Ce n’est pas pour démontrer ses talents de golfeuse qu’elle y était, mais plutôt pour servir des cocktails Mox aux joueurs qui se donnaient pour la cause.



Installée à son kiosque désaltérant avec son petit Henri comme partenaire, elle a offert des consommations festives sans alcool aux sportifs.



Elle en a d’ailleurs profité pour immortaliser le moment aux côtés du défenseur Lane Hutson et le #55 Michael Pezzetta.



La Fondation des Canadiens de Montréal encourage l'activité physique et l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés de 4 à 17 ans.



Vous l’avez peut-être remarqué, Maripier Morin avait par ailleurs une coupe et une couleur tout juste rafraîchie pour l’occasion elle qui est passée chez le coiffeur dimanche.



Elle a effectivement rendu visite à Marcus Villeneuve, le coiffeur des stars, pour une nouvelle coupe, juste à temps pour la rentrée.

