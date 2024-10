Le discours inspirant de Luc Picard aux Canadiens de Montréal enflamme les réseaux sociaux

Dans son discours, Luc Picard s’est adressé directement à la foule, exprimant son attachement profond à l’équipe qu’il soutient depuis son enfance:

«Bonsoir Montréal! Mon nom est Luc Picard, je suis acteur et réalisateur, et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été un fan fini du Canadien. J'ai toujours eu cette équipe-là dans le sang, et au cours des années, j'ai vécu des moments extraordinaires avec eux. Des moments que j'ai partagés avec mes des amis, avec ma famille, mais aussi souvent avec des étrangers, des inconnus. Parce que c'est aussi ça, le Canadien. C'est la place où on peut tous vivre les mêmes choses, au même moment, en étant tous du même bord. Ce qui fait que quand je regarde l'équipe, je vois bien sûr les joueurs, les entraineurs, mais à travers les jeux, à travers les défaites, et à travers les victoires, c'est nous que je vois, nous le public de hockey le plus fou et le plus intense du monde. Montréal, je vous souhaite une bonne saison, GO HABS GO, et bon match.», dévoile-t-il.

Ces paroles, livrées avec passion et authenticité, ont résonné dans le coeur des partisans du CH!

