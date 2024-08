Ses enfants dans les bras, Maripier Morin avait le coeur à la fête

Maripier a écrit un magnifique texte pour célébrer ce moment tellement important dans sa vie. Elle en a aussi profité pour vanter les mérites de son amoureux, Jean-Philippe Perras.

«4 ans Déjà que j’ai fait le choix d’arrêter de consommer.



Dans les fraternités, on nous parles des promesses, et des cadeaux de rétablissements.

Et bien sachez que ce ne sont pas des légendes et qu’ils arrivent bel et bien.

Margot, Henri, vous êtes certainement mes plus beaux cadeaux. Plus beau que tout ce que j’aurais pu souhaiter.

Malgré les épreuves que la vie continue de mettre sur mon chemin, je sais maintenant que 24h à la fois, tout est possible.

Merci et Bravo mon amour pour ton 4 ans. Grâce à toi, le quotidien est plus lumineux. ❤️»