Maripier Morin livre un vibrant hommage à sa grand-mère

On offre nos plus sincères sympathiques à Maripier et à sa famille.

Maripier Morin sort du silence après le décès de son frère: «je reprends du mieux»

Maripier Morin est revenue sur Instagram après une pause de quelques semaines, aujourd'hui.

Comme vous le savez peut-être, l'animatrice est en deuil de son frère. Son cadet s'est enlevé la vie le 9 juillet dernier. Maripier Morin venait d'accoucher de son deuxième enfant trois jours avant. Une période bouleversante et remplie d'émotions.

