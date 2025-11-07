Mario Pelchat fait réagir en s’ouvrant sur sa première lecture coquine

Début du contenu principal.
Mario Pelchat a surpris le public en abordant le sujet de la sexualité lors de son passage au balado Ouvre ton jeu, enregistré devant public.
Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux de l’animatrice Marie-Claude Barrette, le chanteur revient sur le tout premier livre qu’il a reçu lorsqu’il a commencé à ressentir ses premières «sensations».
Mario Pelchat raconte que ses parents n’étaient pas très ouverts à discuter de sexualité. Lorsqu’il a commencé à ressentir certaines envies, sa mère a choisi de lui offrir un livre bien particulier pour l’éclairer sur le sujet.
«Ma mère m'a donné un livre qui s'appelait L'homme canadien. Puis elle a donné le livre à Joanne, la femme canadienne. J'avais pas cru qu'au Canada, on était différent d'ailleurs.»
Avec humour, il ajoute: «Heureusement que j'étais proche de ma soeur parce qu'elle m'a passé son livre et je lui ai passé le mien. Parce que moi, je trouve que c'était bien plus le contraire qu'elle aurait dû nous donner.»
Évidemment, Mario Pelchat a grandi à une époque où la sexualité était encore un sujet très tabou.
Ça y est, l'épisode du balado Ouvre ton jeu avec Mario Pelchat est sorti!
Cette conversation entre le célèbre chanteur et l'animatrice Marie-Claude Barrette a été enregistrée devant public. Ils ont abordé de nombreux sujets, dont sa relation amoureuse avec Claire Lemaître-Auger.
