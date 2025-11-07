Mario Pelchat fait réagir en s’ouvrant sur sa première lecture coquine

Mario Pelchat raconte que ses parents n’étaient pas très ouverts à discuter de sexualité. Lorsqu’il a commencé à ressentir certaines envies, sa mère a choisi de lui offrir un livre bien particulier pour l’éclairer sur le sujet.

«Ma mère m'a donné un livre qui s'appelait L'homme canadien. Puis elle a donné le livre à Joanne, la femme canadienne. J'avais pas cru qu'au Canada, on était différent d'ailleurs.»

Avec humour, il ajoute: «Heureusement que j'étais proche de ma soeur parce qu'elle m'a passé son livre et je lui ai passé le mien. Parce que moi, je trouve que c'était bien plus le contraire qu'elle aurait dû nous donner.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: