Mario Pelchat s’ouvre sur ses débuts difficiles avec Claire: «On n’y arrivait pas»

Début du contenu principal.
Ça y est, l'épisode du balado Ouvre ton jeu avec Mario Pelchat est sorti!
Cette conversation entre le célèbre chanteur et l'animatrice Marie-Claude Barrette a été enregistrée devant public. Ils ont abordé de nombreux sujets, dont sa relation amoureuse avec Claire Lemaître-Auger.
Les tourtereaux sont tombés l'un pour l'autre en 1993, se sont mariés en 1994 et ont divorcé au début des années 2000. Ils se sont ensuite retrouvés... puis remariés en 2014!
Au micro d'Ouvre ton jeu, Mario Pelchat a expliqué que leurs premiers mois de fréquentations avaient été merveilleux, mais que les choses s'étaient envenimées au début de leur mariage en 1994.
Voici ce qu'a confié l'interprète du succès Je n't'aime plus sur le début de son mariage avec Claire:
«J’étais convaincu que c’était la femme de ma vie. Je me suis rendu compte que c’était un gros défi, parce qu’on venait de deux familles différentes, deux univers différents. C’est une fille de Montréal, moi je viens du Lac-Saint-Jean. Ça reste Québécois, mais les habitudes et les mœurs sont différentes. […] On avait notre bagage, nos expériences, et ça a fait des étincelles. Ouf! On n’y arrivait pas. On avait du mal à communiquer. Autant qu’on avait des choses à se dire et qu’on communiquait bien au début, dans le mariage, c’était autre chose.»
Mario Pelchat a continué en disant qu'à 30 ans, il avait ses habitudes et ne voulait pas faire de compromis. De son côté, Claire n'avait pas envie d'être sous les feux des projecteurs.
C'est donc lui qui a demandé le divorce, mais c'est aussi lui qui l'a rappelée l'année suivante en lui déclarant qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer.
Vous pouvez voir les touchantes confidences de Mario Pelchat autour de la 43e minute dans la vidéo ci-dessous:
Au cours de cette même entrevue, le chanteur a profondément touché le public en racontant une histoire liée au décès de sa grand-mère.
C'est arrivé lors des derniers instants de sa grand-mère. Alors que tous croyaient qu’elle n’entendait plus rien, Mario Pelchat lui a pris la main et lui a murmuré: « Grand-maman, si tu m’entends, serre ma main.» À sa grande surprise, elle a serré la sienne.
Vous pouvez voir l'extrait vidéo juste ici.
Vous aimerez aussi: