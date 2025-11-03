Mario Pelchat s’ouvre sur ses débuts difficiles avec Claire: «On n’y arrivait pas»

Ça y est, l'épisode du balado Ouvre ton jeu avec Mario Pelchat est sorti!

Cette conversation entre le célèbre chanteur et l'animatrice Marie-Claude Barrette a été enregistrée devant public. Ils ont abordé de nombreux sujets, dont sa relation amoureuse avec Claire Lemaître-Auger.

Les tourtereaux sont tombés l'un pour l'autre en 1993, se sont mariés en 1994 et ont divorcé au début des années 2000. Ils se sont ensuite retrouvés... puis remariés en 2014!

Au micro d'Ouvre ton jeu, Mario Pelchat a expliqué que leurs premiers mois de fréquentations avaient été merveilleux, mais que les choses s'étaient envenimées au début de leur mariage en 1994.