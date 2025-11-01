Mario Pelchat émeut le public avec un récit bouleversant sur sa grand-mère

Début du contenu principal.
Mario Pelchat était l’invité de Marie-Claude Barrette lors d’un récent épisode sur scène de son balado Ouvre ton jeu.
Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux de l’animatrice, le chanteur a profondément touché le public en racontant une histoire liée au décès de sa grand-mère.
Dans l’extrait, il raconte un moment profondément touchant vécu aux derniers instants de sa grand-mère. Alors que tous croyaient qu’elle n’entendait plus rien, il lui a pris la main et lui a murmuré: « Grand-maman, si tu m’entends, serre ma main.» À sa grande surprise, elle a serré la sienne.
Un peu plus tard, une infirmière est entrée dans la chambre et a demandé au chanteur d’interpréter Les vieux mariés afin d’accompagner sa grand-mère vers son mari décédé.
«Je commence: On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Ce soir il me vient une idée. Si l’on pensait un peu à nous…
En disant cette phrase-là, elle a tourné la tête, ouvert ses beaux grands yeux bleus… puis elle est partie.»
Ému, Mario Pelchat peine à retenir ses larmes, et Marie-Claude Barrette aussi, qui s’essuie discrètement les yeux. Un moment empreint de douceur et d’une grande émotion.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait.
Pour le moment, l’épisode est accessible exclusivement sur le Patreon du balado. Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir le visionner sur la chaîne YouTube de Marie-Claude Barrette.
Cet été, Mario Pelchat a vécu une saison de spectacles pour le moins éprouvante. Malgré l’interdiction de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le chanteur de 61 ans a présenté pas moins de 31 concerts dans son vignoble, un projet qui lui tenait à cœur mais qui s’est révélé coûteux... autant pour sa santé que pour ses finances!
Vous aimerez aussi: