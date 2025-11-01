Mario Pelchat émeut le public avec un récit bouleversant sur sa grand-mère

Dans l’extrait, il raconte un moment profondément touchant vécu aux derniers instants de sa grand-mère. Alors que tous croyaient qu’elle n’entendait plus rien, il lui a pris la main et lui a murmuré: « Grand-maman, si tu m’entends, serre ma main.» À sa grande surprise, elle a serré la sienne.

Un peu plus tard, une infirmière est entrée dans la chambre et a demandé au chanteur d’interpréter Les vieux mariés afin d’accompagner sa grand-mère vers son mari décédé.

«Je commence: On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Ce soir il me vient une idée. Si l’on pensait un peu à nous…

En disant cette phrase-là, elle a tourné la tête, ouvert ses beaux grands yeux bleus… puis elle est partie.»

Ému, Mario Pelchat peine à retenir ses larmes, et Marie-Claude Barrette aussi, qui s’essuie discrètement les yeux. Un moment empreint de douceur et d’une grande émotion.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait.