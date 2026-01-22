Marie-Claude Barrette révèle être allée au secondaire avec Céline Dion

Dans un extrait partagé sur les médias sociaux du balado, l’animatrice raconte aussi la première fois où elle a vu Céline Dion sur scène.

Avec une amie, elle assistait au lancement d’une nouvelle voiture, un événement où Céline assurait la première partie de Martin Stevens. Mais comme elles étaient mineures et sans leurs parents, elles se sont fait mettre dehors. Finalement, elles ont tout de même réussi à entrer et à voir le spectacle.

«Moi et Dominique on était sur nos 10 vitesses accotées sur le côté du concessionnaire, dans la vitre, et on écoutait Céline chanter à travers la vitre»

