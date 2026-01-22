Marie-Claude Barrette révèle être allée au secondaire avec Céline Dion

Début du contenu principal.
Marie-Claude Barrette était l’invitée de Rosemarie Santerre et Jessica Roux au 5 à 7 podcast. Elle y a parlé de son enfance et a révélé qu’elle a fréquenté la même école secondaire que Céline Dion.
«Parce qu'elle habitait à Charlemagne, puis moi, en secondaire 2, j'étais la polyvalente pour Paul Arseneau à l'Assomption, puis elle était là.»
Dans un extrait partagé sur les médias sociaux du balado, l’animatrice raconte aussi la première fois où elle a vu Céline Dion sur scène.
Avec une amie, elle assistait au lancement d’une nouvelle voiture, un événement où Céline assurait la première partie de Martin Stevens. Mais comme elles étaient mineures et sans leurs parents, elles se sont fait mettre dehors. Finalement, elles ont tout de même réussi à entrer et à voir le spectacle.
«Moi et Dominique on était sur nos 10 vitesses accotées sur le côté du concessionnaire, dans la vitre, et on écoutait Céline chanter à travers la vitre»
Céline Dion et Marie-Claude Barrette sont aussi liées par une entrevue marquante réalisée en mai 2016. Cette année-là, la chanteuse avait accordé à l’animatrice de rares confidences, livrant sa toute première grande entrevue après le décès de René Angélil.