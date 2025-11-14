Passer au contenu principal
En larmes, Marie-Claude Barrette aborde les derniers moments de vie de sa mère

De passage à l’émission Pour une fois, Marie-Claude Barrette a abordé en larmes la fin de vie de sa mère Doris qui est décédée en 2022, plus précisément le moment où elle a dû accueillir sa maman chez elle. 

Sa mère a succombé à un cancer qu’elle a combattu durant les 4 dernières années de sa vie. La populaire animatrice avait mentionné à sa mère qu’elle n’allait jamis s’occuper de cette dernière lorsqu’elle allait être vieille. 

Toutefois, Marie-Claude a rapidement changé d’avis quand elle a appris que sa mère était malade: elle l’a invitée à venir vivre chez elle jusqu’à ses derniers jours de vie. 

Voyez le touchant extrait de ce passage de l’émission juste ici: 

La mère de Marie-Claude lui a demandé ce qu’elles allaient faire avec ses petits-enfants qui étaient aussi dans la maison et qui allaient voir la santé de leur grand-maman se dégrader. 

Marie-Claude lui avait alors répondu que les enfants allaient vivre cela avec eux  «Les enfants ont été avec elle tout le temps», a-t-elle ajouté. 

L’histoire de Marie-Claude nous montre qu’on peut parfois changer nos idées pour aider nos proches durant les moments les plus difficiles de notre vie. 

© Bertrand Exertier/Marie-Claude Barrette via Facebook

Marie-Claude Barrette se confie sur son rôle de grand-maman

Marie-Claude Barrette a ouvert son cœur sur ses réseaux sociaux en partageant un tendre moment en compagnie de son petit-fils Henri.

Sur la photo publiée, on peut voir la fière grand-maman tout sourire avec le petit garçon qui vient tout juste de souffler sa première bougie.

