En larmes, Marie-Claude Barrette aborde les derniers moments de vie de sa mère

De passage à l’émission Pour une fois, Marie-Claude Barrette a abordé en larmes la fin de vie de sa mère Doris qui est décédée en 2022, plus précisément le moment où elle a dû accueillir sa maman chez elle.

Sa mère a succombé à un cancer qu’elle a combattu durant les 4 dernières années de sa vie. La populaire animatrice avait mentionné à sa mère qu’elle n’allait jamis s’occuper de cette dernière lorsqu’elle allait être vieille.

Toutefois, Marie-Claude a rapidement changé d’avis quand elle a appris que sa mère était malade: elle l’a invitée à venir vivre chez elle jusqu’à ses derniers jours de vie.