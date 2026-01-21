Marie-Chantal Perron: «pendant beaucoup d’années, je me suis pas trouvée belle»

Début du contenu principal.
De passage au balado Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette, Marie-Chantal Perron a livré un message fort destiné aux jeunes filles.
Un extrait de ce moment a été partagé sur les médias sociaux de l’animatrice.
«C'est que pendant beaucoup d'années, je ne me suis pas trouvée belle. Je ne me suis pas aimée. Je ne me suis pas rendue hommage comme femme. Puis à un moment donné, c'est trop.»
Dans l’extrait, la comédienne raconte qu’en réécoutant de vieux épisodes d’Histoire de filles, elle est replongée dans ses souvenirs.
En visionnant une scène, elle se rappelle qu’à l’époque du tournage, elle se trouvait «moche» ce jour-là, une réflexion qui l’a menée à une prise de conscience importante.
«Je me rappelle du costume, je me rappelle de la coiffure, je me rappelle de tout. Pis j'étais une belle fille! Et là, j'ai fait "OK. Là, c'est terminé. C'est terminé de ne pas donner de crédit. C'est terminé. Tout ce temps perdu à ne pas t'avoir aimé, à avoir pas été assez grande, assez mince, assez creuse..."»
Cliquez sur le bouton Jouer pour voir l'extrait.
Marie-Chantal Perron a incarné le personnage de Marie-Jo dans Histoire de filles pendant près de 10 ans. La série a été diffusée sur les ondes de TVA de 1999 à 2008.
L’an dernier, le temps d’un épisode de Les enfants de la télé, toute l’équipe s’est réunie pour replonger dans leurs meilleurs souvenirs et revivre les moments marquants de la série.