Maïka Desnoyers fait le bilan de son année 2024: «j’étais pas mal perdue»

Qui dit 31 décembre, dit aussi l’heure des bilans de fin d’année! Comme plusieurs autres personnalités, la courtière immobilière et animatrice Maïka Desnoyers en a profité pour faire un retour sur la dernière année dans une publication partagée sur son compte Instagram.

La maman et femme d’affaires a commencé son bilan avec une vidéo montrant les moments forts de 2024 pour elle.

On y voit notamment des photos de sa famille, de ses 3 enfants (Hayden, Anna et Livia), de son conjoint Étienne Boulay, de ses journées de tournage pour Vendre ou rénover au Québec, de sa compagnie Fauve Collection et plus encore.