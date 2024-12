Maïka Desnoyers se confie sur les défis financiers de son entreprise

Cependant, la réalité des affaires a rapidement rattrapé la femme d’affaires. Dans une récente story Instagram, Maïka a partagé les défis auxquels elle a fait face depuis les premières années de l’entreprise.

«Je vais en profiter pour faire un aveu. La première année de Fauve Collection, ç'a été super bien. La deuxième, on a vraiment rushé et on rush encore, à cause du fait qu'on a voulu aller aux Promenades St-Bruno, je me suis fais arnaquer au niveau du site web aussi, quelqu'un qui m'a chargé 17 000$ pour absolument rien faire sur le site. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de dépenses non prévues. J'essaie ces temps-ci de garder la tête hors de l'eau avec cette compagnie-là, parce que je veux vraiment qu'elle continue. Je trippe sur les produits que je fais. Tous ceux qui achètent trippent aussi. J'espère que 2025 va être meilleur pour nous autres. Je n'ai pas à me plaindre, je ne suis pas en train de mourir, mais c'est ça, ç'a été une année vraiment difficile, à ce niveau-là. Je commence en business, j'ai perdu vraiment beaucoup, beaucoup de sous.»

Malgré tout, Maïka reste passionnée par ses produits et continue de croire en leur potentiel. Elle espère que 2025 sera une année plus favorable, tant pour son entreprise que pour d’autres jeunes compagnies qui font face à des défis similaires, exacerbés par l’augmentation des coûts et les retards de livraison (merci Poste Canada!).