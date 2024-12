Patrick Marsolais avait un message pour Maïka Desnoyers

C'est avec étonnement que Patrick Marsolais a avoué avoir vu son compte gonfler de plusieurs centaines de nouveaux visages en l'espace de deux heures et demie. Il n'avait d'autres choix que de s'incliner devant la force et l'engagement de Maïka Desnoyers qui, pendant l'enregistrement de l'émission, avait demandé à sa communauté de prouver à ses collègues matinaux à quel point ils forment une belle équipe. Le pouvoir de l'entrepreneure n'est donc plus à remettre en question.

