Adorable chaos chez les Boulay-Desnoyers: «Maïka a juste punché out»

Dans une vidéo, Étienne raconte une histoire liée à l'émission de ce soir, des Naufragés de l’amour. Il explique que les enfants ont enfin réussi à convaincre leurs parents de les accompagner à l'émission.

Dans le décor, on peut voir Livia et Anna qui courent l’une contre l’autre. Ensuite, Hayden est quant à lui en train de réaliser une prise de lutte sur Anna, qui hurle en riant. Le moment le plus amusant est sans conteste Maïka, qui déguste tranquillement son repas tout en regardant la scène chaotique qui se déroule autour d’elle.

Pour voir la vidéo, cliquez sur l'image ci-dessous.