Voici 5 émissions de fin d’année à ne pas manquer

Pour souligner le 35 anniversaire du premier album du groupe Les BB, une émission spéciale sera diffusée ce 31 décembre avec des fans et plusieurs artistes dont les groupes Bleu Jeans Bleu et Les Shirley, Antoine Gratton, Sylvain Cossette, Ludovick Bourgeois, Véronique Cloutier et Jean-Philippe Dion.

Quand? Le 30 décembre dès 20h

Où? Sur les ondes de Télé-Québec