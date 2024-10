Le nouveau look de Raphaël d'OD Mexique ne passe pas inaperçu!

C’est à l’occasion du fameux party «Ciseaux et bigoudis» ce dimanche, alias l'un des moments les plus malaisants de la saison, que Raphaël a décidé de franchir le pas. Pour marquer l’événement, il a dévoilé son tout nouveau look, laissant ses cheveux libres et ondulés, révélant ainsi une véritable crinière de lion! Un choix audacieux qui ne manquera pas de faire jaser!

Les réactions n’ont pas tardé à fuser sur les réseaux sociaux. Certains ont salué son audace, tandis que d’autres ont préféré son look plus classique d’avant.

Alors... préférez-vous Raph les cheveux en toque ou lousses?!