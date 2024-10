Alicia Moffet partage des moments magiques avec Billie sur une plage du Mexique

C'est tellement cute tout ça!

Alicia Moffet est vraiment reconnaissante d'avoir la chance de travailler sous le soleil avec sa fille et ce, pour une deuxième année consécutive. Elle a exprimé toute sa gratitude dans une story Instagram:

«Je suis tellement reconnaissante de pouvoir faire vivre ces belles expériences à ma fille. Deux années de suite à pouvoir lui faire découvrir des endroits différents grâce à notre travail en plus de passer du très précieux temps avec ses grands-parents, c’est priceless. La vie passe trop vite, ça fait du bien de s’arrêter et apprécier les petits moments qui au final sont les plus grands.»