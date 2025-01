Voyez le look new-yorkais de Mariana Mazza

Mariana Mazza est allée passer quelques jours à New-York et ses looks sont magnifiques.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, l’humoriste est en voyage dans La grosse pomme et nous a partagé ses activités via son compte Instagram. On a pu la voir prenant un café bien installée sur une terrasse affichant un superbe style. Son sac Yves Saint-Laurent et son foulard de soie volaient la vedette.

On a aussi eu droit à un moment de franc parler dans un restaurant déjeuner où les gens n'adoptaient pas un comportement particulièrement plaisant et on adore entre autres Mariana pour ça!