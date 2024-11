Mariana Mazza et Alexandre Barrette reviennent sur la première fois qu’ils ont fait l’amour

Si vous avez envie d'entendre la suite de l'histoire, sachez que les épisodes du balado d'Alexandre Barrette sont d'abord disponibles en exclusivité sur Patreon.

Dans Oublie pas ta brosse à dent, l'humoriste et ses invités abordent les ruptures amoureuses sans tabou, avec tendresse et humour.

En ce qui concerne l'humoriste et Mariana Mazza, ils ont été en couple pendant six ans. Ils ont gardé le secret et ne voulaient pas que leur relation soit publique. Depuis leur rupture, c'est l'inverse! Les ex semblent prendre un malin plaisir à revenir sur cette époque de leur vie amoureuse.