Mariana Mazza ne mâche pas ses mots à Tout le monde en parle

Elle souligne que les gens ont tendance à la percevoir comme une personne prenant trop de place et manquant d’empathie. Toutefois, elle affirme avoir évolué depuis ses 15 années passées sous le feu des projecteurs.

À 34 ans, elle exprime son désir d’être davantage à l’écoute et d’en apprendre davantage sur les autres. Elle a exploré sa propre personne, s’est ouverte au monde et souhaite maintenant comprendre et découvrir de nouvelles choses.

Elle poursuit en disant : «C'est pas parce que je suis connue que je vais faire de l'ombre aux invités et aux sujets, même que ma passion va peut-être amener une volonté à ceux qui ne seraient pas intéressés si c'était Alain [Gravel] qui l'animait. J'ai rien contre toi....»