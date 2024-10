Valérie Plante a rejoint Yannick Nézet-Séguin à New York, voici pourquoi

Madame Plante a profité de son voyage pour explorer la ville et visiter des endroits emblématiques, tels que Central Park. Elle a également eu l’occasion de découvrir Jack Victor, une maison de mode montréalaise de renommée mondiale qui a ouvert un pop-up-usine à New York. Les vêtements sont soigneusement conçus et fabriqués à Montréal.