Mariana Mazza s'ouvre sur son «ascension sociale» et l'argent

«Foie gras fait aussi référence à mon embourgeoisement, à mon ascension sociale. Je suis une petite fille de Montréal-Nord et, aujourd’hui, je vis à Saint-Lambert. [...] Je reconnais que, par le passé, je me suis un peu déconnectée du monde réel; je tenais pour acquis que les gens avaient la même liberté financière que moi. Mais ce n’est pas tout le monde qui a le temps de lire six heures par jour, de faire du sport et de se reposer, comme moi je le fais. J’ai su faire ma place dans un milieu très sélectif et tirer mon épingle du jeu. J’en suis fière, mais mon mode de vie reste un luxe.»

Le magazine mentionne que Mariana Mazza ne se cache pas d'aimer les vêtements chers, le luxe et fréquenter l'élite.

Rien de moins!

