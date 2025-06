Les vedettes de Vie$ de rêve réunies pour célébrer une occasion bien spéciale!

L’ambiance était à la fête lors de la soirée: cocktails, bouchées raffinées, station beauté, mini-tatouages et une foule de surprises. Tout avait été pensé pour plonger les invités dans une atmosphère aussi chic que chaleureuse, à l’image de la marque Kevins Kyle.

Le coiffeur et entrepreneur, qu’on a d'ailleurs vu à l’œuvre dans les dernières saisons d’Occupation Double, a également pu compter sur la présence de plusieurs ex-candidats de la populaire téléréalité amoureuse venus célébrer avec lui. On a notamment aperçu le couple Mia Bleu et Simon D’Onofrio, toujours aussi complice, ainsi que Catherine F., Mamadou, Raphaël, Fanny, Melek, Kristina et Maude d'OD Mexique, Julie-Anne Ho, Marilyn et Maxence des Traîtres, Jennifer-Lee Dupuy, Lorie Boucher, ainsi que Khate Lessard, Maxime Proulx, Rémi Desgagné, Gaël Comtois… et bien d'autres visages familiers!

Retour en images sur cette soirée festive!