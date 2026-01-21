Éléonore Lagacé se retrouvera seule dans une immense forêt inhabitée, voici pourquoi

Début du contenu principal.
Éléonore Lagacé fera partie des 10 participants de Hors réseau: l’expérience. Elle sera plongée en pleine forêt, seule avec un sac à dos et une caméra pour documenter cette aventure hors du commun.
Elle devra retrouver les neuf autres participants le plus rapidement possible pour rester dans l’aventure. Une fois le groupe réuni, les candidats encore en jeu devront faire un choix crucial qui pourrait complètement changer la dynamique de la compétition.
Dans cette aventure complètement hors du commun, la chanteuse ne sera pas seule. Neuf autres personnalités appréciées du public seront elles aussi abandonnées en pleine forêt, coupées de tout contact avec l’extérieur, sauf celui de l’animateur Danick Martineau, qui communiquera avec eux uniquement par walkie-talkie.
On sait déjà que Kevin-Kyle Lambert, créateur de contenu, coiffeur et homme d’affaires, fera partie de l’expédition. Marylène Gendron, humoriste et animatrice du balado Tout le monde s’haït, ainsi que Pascale Deblois, créatrice de contenu et ancienne participante de Big Brother Célébrités, seront également de l’aventure.
À eux s’ajoutent le comédien Antoine Olivier Pilon, qu’on a pu voir dans les séries Aller simple, ainsi que Sam-Éloi Girard, récemment aperçu dans Doute raisonnable.
Brendan Mikan, créateur de contenu très suivi sur les réseaux sociaux, Charles-Antoine Des Granges, humoriste connu notamment pour assurer les premières parties de Megan Brouillard, Amorella, qui cumule plus de 180 000 abonnés sur TikTok grâce à son contenu humoristique, et Joanie Grenier, coanimatrice du balado Sexe oral avec Lysandre Nadeau, vivront eux aussi l’aventure de Hors réseau: l’expérience.
Les épisodes, d’une durée de 60 minutes, seront mis en ligne sur Crave à compter du 4 mars prochain.
