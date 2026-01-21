Éléonore Lagacé se retrouvera seule dans une immense forêt inhabitée, voici pourquoi

Éléonore Lagacé fera partie des 10 participants de Hors réseau: l’expérience. Elle sera plongée en pleine forêt, seule avec un sac à dos et une caméra pour documenter cette aventure hors du commun.

Elle devra retrouver les neuf autres participants le plus rapidement possible pour rester dans l’aventure. Une fois le groupe réuni, les candidats encore en jeu devront faire un choix crucial qui pourrait complètement changer la dynamique de la compétition.