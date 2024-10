Julie Bélanger: «j'ai été une très mauvaise amoureuse»

«Non, je “botchais” tout le reste (rires). J’ai été une très mauvaise amoureuse pendant très longtemps, avec mon conjoint précédent. Heureusement là j’ai trouvé le gars qui a compris comment je fonctionnais, qui a compris la bibitte.»

À savoir ce qu’elle voulait dire par «être une mauvaise amoureuse», elle a précisé :

«J’étais comme une petite fille pendant trop longtemps. Au travail, je l’abordais de façon trop scolaire. À la maison, j’étais aussi petite fille. Je n’étais pas bonne en cuisine, je ne savais pas trop quoi faire dans les tâches… On dirait que tout prenait le bord, et je me laissais un peu porter là-dedans.»