Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger se lancent dans la danse et rien ne va comme prévu

Dans la courte vidéo, on peut voir Jean-Michel et Julie qui répètent une danse avec la chorégraphe et juge à Révolution, Mel Charlot.

Habillé dans leurs vêtements chics pour l'émission, Ça finit bien la semaine, le duo a enchaîné les pas de danse.

Le constat est que les vêtements ne sont pas nécessairement adaptés pour l'activité et ça donne un résultat hilarant!

