Julie Bélanger agrandit la famille!

Sur Instagram, Julie a révélé la nouvelle à ses abonnés, partageant une adorable photo du nouveau venu. Patsy, le chiot berger australien, a déjà conquis le cœur de ses nouveaux parents adoptifs et, on l’avoue, le nôtre aussi!

Avec sa frimousse irrésistible, il promet d’apporter une tonne d’amour et d’énergie à la maison. Les bergers australiens sont connus pour être affectueux, intelligents, et pleins de vitalité — autant dire que Patsy sera un compagnon idéal pour des balades et des moments de tendresse dans leur coin de paradis à Lanaudière.