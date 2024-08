Christine Morency s'ouvre sur sa dernière relation amoureuse

La vedette est revenue sur le discours qu'elle avait fait à son nouvel amoureux lors de sa dernière relation.

Christine Morency s'est empressée de mettre les choses au clair et ce, même s'ils n'étaient pas ensemble depuis très longtemps:

«Je t'explique ce que je veux: je ne veux jamais qu'on habite ensemble parce que ma maison, c'est ma maison. Je suis capable de me débrouiller toute seule. Je ne ferai pas une chambre pour ton gars dans le sous-sol. Maintenant, on peut s'amuser, on peut se voir une semaine sur deux quand tu n'as pas ton gars. Quand tu l'as, on peut faire une journée en famille le fun, mais ce n'est pas moi qui va aller le chercher à l'école. [...] J'étais déjà en train de mettre des barrières de type 'Je ne m'investirai pas trop parce que je sais qu'un moment donné, tu vas tout mettre sur mes épaules et tu vas cr*sser ton camp.»

En rigolant, Christine Morency termine en disant qu'elle a beaucoup parlé de ça avec sa psy. Vous pouvez réentendre les confidences de l'étoile de l'humour à ce sujet aux alentours à la 26 minute de l'épisode d'Ouvre ton jeu ci-dessous: