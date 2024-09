Jean-Philippe Wauthier et son équipe ont fait une grande annonce au public jeudi lors de Bonsoir bonsoir: la populaire quotidienne estivale sera de retour le printemps prochain !

C’est lors de l’émission spéciale soulignant la rentrée de Radio-Canada que l’annonce a été faite après une grande soirée de fête alliant entrevues, visites de coulisses, chant et pyrotechnie.



Voyez les images dans la vidéo en en-tête.



L’émission avait pour l’occasion un décor bien différent puisqu’elle était diffusée devant le grand édifice vitré de Radio-Canada.



Pour l’occasion, les artistes de vos séries préférées étaient au rendez-vous et on a même eu droit à une visite exclusive du plateau de STAT qui reprend lundi prochain!



Mention spéciale pour la prestation de France D’Amour, Élyse Marquis et Benoît McGinnis.



Et comble du bonheur pour les fans de l’émission, on a aussi appris qu’on retrouverait Jean-Philippe Wauthier et son équipe pour une nouvelle saison.



C’était une belle soirée haute en couleur en tout cas et ça promet pour la saison télé à venir! Une chose est sûre, cet automne on sera très occupés à écouter de nombreuses émissions dont STAT, OD Mexique, Inspirez expirez et Quel talent!, pour ne nommer qu’eux!

