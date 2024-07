Bonsoir Bonsoir! célèbre en grande pompe son 500e épisode cette semaine!

Martin Matte, l'humoriste bien-aimé, apportera son esprit vif et son humour décapant. Jean-Sébastien Girard, connu pour son talent de chroniqueur et sa verve incomparable, sera également de la partie. Serge Denoncourt, metteur en scène renommé, viendra partager ses anecdotes et ses réflexions sur le monde artistique.

Élise Guilbault, l'une des actrices les plus respectées de notre époque, apportera sa grâce et son expérience à la célébration. Enfin, Danny St-Pierre, le chef cuisinier et animateur bien connu, viendra ajouter une touche gourmande à cette soirée festive. Ensemble, ces invités de marque promettent de faire de cette émission un moment inoubliable, riche en souvenirs, en rires et en moments touchants!

Ne manquez pas cette soirée spéciale qui s'annonce pleine de surprises!

