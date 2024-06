Louis-François Marcotte se transforme en Jean-Philippe Wauthier et c'est parfait!

Louis-François Marcotte était de passage à Bonsoir bonsoir! lundi dernier... et il a fait une entrée remarquée!

Le chef et homme d'affaires est arrivé habillé exactement comme Jean-Philippe Wauthier lors d'un épisode précédent. Pantalon ample écourté noir et blanc, chandail marine plissé, flâneurs en cuir portés sans chaussettes et long collier ambré: Louis-François Marcotte était la copie conforme de l'animateur!

Voici la parfaite transformation vestimentaire de la star québécoise en Jean-Philippe Wauthier: