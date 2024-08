OD Mexique: voyez les premières images du tapis rouge!

Alicia Moffet et Frédérick Robichaud sont fiers de dévoiler les premières images du tapis rouge grandiose d'Occupation Double Mexique.

L'imposante passerelle est entourée d'eau et ornée de mille et unes lumières. Avec les nombreux palmiers et le décor tropical, on est transportés au Mexique dès les premières secondes de la vidéo.

Voici à quoi ressemblera le fameux tapis rouge d'OD Mexique: